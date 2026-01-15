ÂçµÜ¶¥ÎØ¾ì¤ÎG3¡ÖÅìÆüËÜÈ¯¾ÍÁÒÌÐµ­Ç°ÇÕ¡×¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£¶áµ¦SÈÉ¥³¥ó¥Ó¤¬Ãæ¿´¡£»ûºê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÀ¸¤«¤·¤Æ´¬¤­ÊÖ¤·¡¢GÁ°¤Ç¸ÅÀ­¤¬º¹¤·ÀÚ¤ë¡£ÅöÁ³¡¢¿¿¿ù¤âÉî¤ì¤Ê¤¤¡£·ê¤Ï¾¾±º¡£¡ã1¡ä¾¾±ºÍª»ÎÁ°²ó¤â´¶¿¨¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¹­Åç¤«¤é°ú¤­Â³¤­¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÁö¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«ÎÏ¡¢¼«ºß¡£¡ã2¡ä¿¿¿ù¾¢Á°²ó¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Îý½¬¤Ï¤Ç¤­¤¿¡£¼«ÎÏ¡£¡ã3¡ä»ûºê¹ÀÊ¿Î©Àî¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÎÈè¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤¤¤Ã¤¿