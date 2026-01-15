[1.14 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè17Àá](¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨28:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò]ÀèÈ¯GK 1 ¥Ú¡¼¥Æ¥ë¡¦¥°¥é¡¼¥ÁDF 4 ¥Ó¥ê¡¦¥ª¥ë¥Ð¥óDF 17 ¥ê¥É¥ë¡¦¥Ð¥¯DF 22 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥¦¥àDF 23 ¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡¦¥ë¥±¥ÐMF 13 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¶¥¤¥Ð¥ë¥ÈMF 14 ¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥Ð¥¦¥à¥¬¥ë¥È¥Ê¡¼MF 24 ¥¶¥Ù¥ë¡¦¥·¥å¥é¡¼¥¬¡¼FW 20 ¥¢¥µ¥ó¡¦¥¦¥¨¥É¥é¥ª¥´FW 27 ¥Æ¥£¥Ç¥£¥¢¥à¡¦¥´¥ß¥¹FW 40 ¥Û¥à¥ë¹µ¤¨GK 26 ¥Þ¡¼¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥Ü¡¼¥ë¥ÈDF 5 ¥¨¥ë¡¦