声優・種粼敦美（３５）、岡咲美保（２７）、吉永拓斗（２６）、関根明良（年齢非公表）が、このほど都内で行われた日本テレビ系アニメ「ＦＲＩＤＡＹＡＮＩＭＥＮＩＧＨＴフラアニ大発表会２０２６」の会見に出席した。金曜の夜にアニメを楽しむことをテーマに２３年１０月にスタートした「フラアニ」が４月期からは１枠から「フラアニ２３００」と「フラアニ２３３０」の２枠に拡大する。１６日放送開始の「葬送