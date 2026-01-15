声優・種粼敦美（３５）、岡咲美保（２７）、吉永拓斗（２６）、関根明良（年齢非公表）が、このほど都内で行われた日本テレビ系アニメ「ＦＲＩＤＡＹＡＮＩＭＥＮＩＧＨＴフラアニ大発表会２０２６」の会見に出席した。金曜の夜にアニメを楽しむことをテーマに２３年１０月にスタートした「フラアニ」が４月期からは１枠から「フラアニ２３００」と「フラアニ２３３０」の２枠に拡大する。１６日放送開始の「葬送
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 2歳児が洗濯機に落下し死亡 「助けることなくその場を離れた」父親を逮捕
- 2. 43階転落 容疑者死亡のまま送検
- 3. 宇野昌磨 本田真凜とは一度破局
- 4. 住宅街でアツミゲシ 麻薬の原料
- 5. 選挙で集中力下がる 受験生苦言
- 6. 加熱式たばこが値上げされるワケ
- 7. 田代まさし氏の「懇願」が波紋
- 8. 草間 下半身露出事件の「真相」
- 9. セリアで買える「本当に使える110円グッズ」3つ。クローゼットの収納量が2倍に増えるハンガーも
- 10. 「子に甘すぎる」仮装大賞が物議
- 1. 2歳児が洗濯機に落下し死亡 「助けることなくその場を離れた」父親を逮捕
- 2. 43階転落 容疑者死亡のまま送検
- 3. 住宅街でアツミゲシ 麻薬の原料
- 4. 選挙で集中力下がる 受験生苦言
- 5. 「夕方戻ったら乾いてない！」朝から洗濯物放置した客が逆ギレ 原因は機械エラー、コインランドリーは対応に苦慮
- 6. ガルバ店員洗脳か 男の「悪評」
- 7. ヤマト「にゃ」機能変更に悲しみ
- 8. 洗濯機に落下した息子放置? 逮捕
- 9. 「信頼できない人」意外な共通点
- 10. 早稲田大 3人の合格を取り消し
- 1. 維新「国保逃れ」議員を処分へ
- 2. 小川氏と田久保氏の決定的な差
- 3. 悠仁さまの「初和歌」に絶賛の声
- 4. 【独自】立民・公明、新党結成視野に協力 衆院選、中道勢力結集し対抗
- 5. 秋篠宮家「人気格差生じた理由」
- 6. ディズニー駐車場 2台分占拠物議
- 7. まるでトイレの中…八潮市の現状
- 8. 吉村知事の手のひら返し→呆れ声
- 9. 女子中学生とAV撮影? 男の送検姿
- 10. テレ朝転落死 迷宮入り絶対ダメ
- 11. 解散現実味に「傲慢」怒りにじむ
- 12. 高市早苗&韓大統領 ドラムで共演
- 13. 三崎優太氏 衝撃告知の全貌公開
- 14. 野党反発、公明「大義なき解散」 国民、予算成立後に行うのが筋
- 15. 高市首相、衆院解散で「維新との連立」「責任ある積極財政」など問う考え…１月解散は９０年の海部内閣以来に
- 16. 高市首相、土俵での表彰を見送り
- 17. 田崎史郎氏 解散は「9割ある」
- 18. 【解説】早期の解散総選挙 高市首相の3つの狙い…立憲と公明の新党結成に向けての調整に自民党の受け止め方は？
- 19. 立憲民主と公明、新党結成も視野に調整 選挙協力を強化する方向
- 20. 立民と公明が「新党」視野、１５日にも党首会談…政権批判票の受け皿狙い野田氏提案・参院は両党を残す方向
- 1. イラン ネット規制後に死者急増
- 2. BTSにより…業界で「非常事態」
- 3. クレーンが列車に…泰で28人死亡
- 4. 中国当局が旅行大手独禁法で調査
- 5. トランプ氏グリーンランドに威嚇
- 6. WBC韓国ベスト4貢献の遊撃手死去
- 7. イラン 前例のない暴力露呈か
- 8. AIで未解決問題ほぼ解くこと成功
- 9. タイで列車脱線30人死亡 火災も
- 10. 中国が過去最高を更新 5つの特徴
- 1. 大手1年目「入る企業間違えた」
- 2. 「つながらない権利」注目集まる
- 3. ゆうちょvs他銀行 利息を比較
- 4. 孤独死より大変な現場 業者告白
- 5. 京都大学「飲酒の充足感」を解明
- 6. 初心者でも低リスクで資産運用
- 7. この家ヤバい 神奈川で家賃1.8万
- 8. 三井不動産 土日や祝日を定休に
- 9. シニア世代の現金派が多い理由
- 10. シャワーと湯船 費用に差は?
- 11. まねきねこなぜ赤字でも大量出店
- 12. マイナ保険証に切り替えた理由
- 13. 【たばこ税】2026年「加熱式たばこ」が増税で、1箱「500円→700円」の値上げに!?「紙巻きたばこ」は2027年以降に増税の見込み…もし“禁煙”したら、いくら節約できるでしょうか？
- 14. 花王 皮脂分析で肌の状態を予測
- 15. トライアルが反落、１２月既存店売上高は３カ月ぶり前年割れ
- 16. 4歳の息子と「新幹線の自由席」で帰省したら、乗客に「息子さん、お金払ってないから座れないよ」と言われた！ こども運賃“約7000円”払わないと、席は確保できないでしょうか？ 運賃ルールを確認
- 17. 100円セールやめた ミスドの逆襲
- 18. 駅弁 相次ぐ廃業・撤退で危機的
- 19. 日経平均 5万4000円台で取引終了
- 20. 「中間管理職」の優秀なスキル
- 1. エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2022年版
- 2. 面倒なPC作業AIに丸投げの時代へ
- 3. 「有線」が滅びる日がくるのか
- 4. シャオミ、新フラッグシップスマホ「POCO F8 Pro」を日本で1月22日9時に販売開始！販売するモデルや価格などの詳細は後日案内
- 5. KDDI 子会社で不適切取引の疑い
- 6. 大河原克行のNewsInsight 第412回 CES 2026で見せたパナソニックの変化、家電ではなくAIとGXに特化した出展の中身
- 7. Amazonの支払い方法変更を解説
- 8. サムスンはiPhone X用にディスプレイを売る方がGalaxy S8の部品製造よりも儲かる
- 9. iOS 26で翻訳対応した電話アプリ
- 10. AppleとGoogle AI分野で提携へ
- 11. バッグにポケットをサクッと増設。試してみたら想像以上に快適だった
- 12. 【楽天モバイル】固定回線化におすすめ！1円モバイルWi-Fiルーター！「Rakuten WiFi Pocket Platinum」を7ヵ月間利用して感じたメリット7点
- 13. パンチラ写真からどの女子テニスプレーヤーのものなのか当てるクイズ「Tennis Upskirts」
- 14. SFみたいな家事手伝いロボ登場
- 15. 音楽好きのあなたなら「ドングル型DAC」が新しい親友になるかもしれません
- 16. 縦横回転する4K移動式スマートモニターがMakuakeに登場。
- 17. Gmail 5つのAI機能が追加へ
- 18. root化されたスマホで銀行アプリを使用することをベトナム政府が禁止
- 19. いびきをかく人が、自分のいびきで目を覚まさない理由
- 20. iPhoneキーボード 便利な技3つ
- 1. キャンギャル盗撮巡る怒り 話題
- 2. 星野監督が別格扱いしていた2人
- 3. 相撲で予期せぬ「止めろ止めろ」
- 4. ミセス藤澤「激変姿」に驚きの声
- 5. 大相撲 高安の妙技Xトレンド入り
- 6. J1福岡 前監督コンプラ違反公表
- 7. 長澤まさみが感謝の投稿 大反響
- 8. 2歳児ママの新川優愛が感激 反響
- 9. ボブスレー男子のミス JOCが陳謝
- 10. 「やばいやばい」「本当に同じ人⁉」衝撃…羽生結弦猜薫狼し稱儉畛僂剖辰の声「鳥肌立った」「凄い世界観」「見るたびに好きが増す」
- 1. 宇野昌磨 本田真凜とは一度破局
- 2. 田代まさし氏の「懇願」が波紋
- 3. 草間 下半身露出事件の「真相」
- 4. 「子に甘すぎる」仮装大賞が物議
- 5. 久米宏さんが「嫌い」だった人
- 6. 動画炎上 リュウジ氏が謝罪
- 7. 橋本環奈の式典登場 港区に批判
- 8. 元ME:Iの報道「事実と異なる」
- 9. 中居正広氏が「口を開いた」ワケ
- 10. 城島茂「鉄腕DASH」卒業も必至か
- 1. 3COINSの「うさぎキーホルダー」
- 2. ダイソーで買える超人気の日用品
- 3. デニムが大人びる 新たな名品
- 4. 結婚式に女友達招待 最悪な展開
- 5. ロイズ 数量限定のショコラ登場
- 6. 男子にも高評価なシャツの着回し
- 7. 男性が結婚を意識する女性とは
- 8. 突然の乳がん宣告 日常が激変
- 9. 榎本加奈子さんと2S 美しすぎる
- 10. ミスドの「限定ドーナツ」紹介