声優の種粼敦美、岡咲美保らがこのほど、都内で日本テレビ系アニメ枠「ＦＲＩＤＡＹＡＮＩＭＥＮＩＧＨＴ」（フラアニ）記者会見に出席した。会見では同枠が、４月期から「フラアニ２３００」（金曜・後１１時）「フラアニ２３３０」（同１１時半）の２枠に拡大すると発表。今月１６日開始「葬送のフリーレン」第２期（金曜・後１１時）で、主人公の声を務める種粼は「楽しくて豊かな金曜夜を過ごして」とアピ