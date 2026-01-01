¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬ÎÎÍ­¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ê¡¢¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤È¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï14Æü¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤È¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¼«¼£À¯ÉÜ¤Î³°¸òÃÄ¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£