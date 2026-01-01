²¤½£³ô¼°14Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 10184.35¡Ê+47.00+0.46%¡Ë ÆÈDAX 25286.24¡Ê-134.42-0.53%¡Ë Ê©CAC40 8330.97¡Ê-16.23-0.19%¡Ë