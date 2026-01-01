¤­¤ç¤¦¤Î¥æー¥í¥É¥ë´Ë¤ä¤«¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢£±¡¥£±£¶¥É¥ëÂæÈ¾¤Ð¤Î¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¤ÎÃÍÆ°¤­¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Æ£Ò£Â¤ÎÆÈÎ©À­¤äÃÏÀ¯³Ø¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Î¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±£°£°ÆüÀþÉÕ¶á¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÃÍÆ°¤­¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢¥æー¥í±ß¤Ï±ßÇã¤¤Ìá¤·¤«¤é£±£¸£´±ßÂæÈ¾¤Ð¤Ë²¼Íî¡££²£±ÆüÀþ¤Î¾å¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£ £Å£Ã£Â¤Î¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬ËÜÆü¸øÉ½¤·¤¿·ÐºÑÊó¹ð½ñ¤Ë