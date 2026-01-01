¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢75¥«¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶È¯µë¼êÂ³¤­¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥é¥ó¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¤ÇÆüËÜ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£