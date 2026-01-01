NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö12:05¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö02:05¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ48922.62¡Ê-269.37-0.55%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯23356.94¡Ê-352.93-1.49%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª53925¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-415-0.77%¡Ë ²¤½£³ô¼°14Æü½ªÃÍ ±ÑFT100 10184.35¡Ê+47.00+0.46%¡Ë ÆÈDAX 25286.24¡Ê-134.42-0.53%¡Ë Ê©CAC40 8330.97¡Ê-16.23-0.19%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.510¡Ê-0.023¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.138¡Ê-0.041¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.79