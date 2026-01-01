¥¿¥¤ÅìËÌÉô¤Ç14Æü¡¢·úÀßºî¶ÈÃæ¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Íî²¼¤·ÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¿Îó¼Ö¤ËÄ¾·â¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü¸áÁ°¡¢¥¿¥¤ÅìËÌÉô¡¦¥Ê¥³¡¼¥ó¥é¡¼¥Á¥ã¥·¡¼¥Þ¡¼¸©¤Ç¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î¤¿¤á¤Î¹â²Í¤Î·úÀß¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ¤ì¤ÆÍî²¼¤·¡¢²¼¤òÄÌ²á¤¹¤ëÎó¼Ö¤ËÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬Ä¾·â¤·¤¿Îó¼Ö¤ÏÂç¤­¤¯²£Å¾¤·¡¢²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¾¯¤Ê¤¯¤È¤â32¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢60¿Í°Ê¾å¤¬