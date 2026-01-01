1·î14Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¸«ÃÎ¤é¤ÌÃËÀ­¤òË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÀ¶¿åÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê55¡Ë¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï1·î14Æü¸á¸å3»þº¢¡¢ÉÙ»Î»ÔÆâ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃËÀ­¡Ê42¡Ë¤Î¶»¤°¤é¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢Åê¤²Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃË¤ÈÃËÀ­¤ÏÌÌ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È