¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ÎºÎÍÑ¤äÆ¯¤­Êý¤Ë·È¤ï¤ë¡Ö¿Í»ö±¡¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Ä£¼Ë¤ò°ÜÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£°ÜÅ¾¤òÁ°¤Ë¿·¤·¤¤Ä£¼Ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í»ö±¡¤¬Ä£¼Ë¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤Î¤Ï1948Ç¯¤ÎÈ¯Â­°ÊÍè3²óÌÜ¤Ç¡¢2002Ç¯2·î°ÊÍè¤Î¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Î¿·Ä£¼Ë¤ÏÌ±´Ö¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¼çÍ×ÉôÌç¤ò¥ï¥ó¥Õ¥í¥¢¤Ë½¸Ãæ¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉôÌç´Ö¤Ë¤ÏÊÉ¤Ê¤É¤Î»ÅÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í»ö±¡¥È¥Ã¥×¤ÎÁíºÛ¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢´´