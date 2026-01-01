¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡ÖÍÈ¤²µû¤ÎÇòºÚ¤¢¤ó¤«¤±¥·¥ç¥¦¥¬É÷Ì£¡× ¡Ö¥«¥Ö¤ÈÌýÍÈ¤²¤Èº«ÉÛ¤Î¼ÑÊª¡× ¡Ö¥¢¥Ã¥×¥ë¤­¤Ê¤³¥è¡¼¥°¥ë¥È¡× ¤ÎÁ´3ÉÊ¡£ ¥Û¥Ã¤È¤Ç¤­¤ëÏÂ¿©¤Î¸¥Î©¤Ç¤º¡£¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë¤ÏÄ²Æâ´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¡¢¥ê¥ó¥´¤È¥è¡¼¥°¥ë¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÆâÂ¦¤«¤é¥±¥¢¡£¡Ú¼çºÚ¡ÛÍÈ¤²µû¤ÎÇòºÚ¤¢¤ó¤«¤±¥·¥ç¥¦¥¬É÷Ì£ ½Ü¤ÎÇòºÚ¤ò¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÍñÇò¤Ç¤È¤¸¤¿Í¥¤·¤¤Ì£¤Î¤¢¤ó¤«¤±¡£¥·¥ç¥¦¥¬¤Ç¥«¥é¥À¤òÆâ