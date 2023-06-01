¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¿·¤¿¤Ê¹ñËÉÁê¤Ë¡¢Á°Éû¼óÁê·ó¥Ç¥¸¥¿¥ëÅ¾´¹Áê¤Î¥Õ¥§¥É¥í¥Õ»á¤¬Ç¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊºÇ¹â²ñµÄ¤Ï14Æü¡¢¥Õ¥§¥É¥í¥Õ»á¤ò¹ñËÉÁê¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÎÄó°Æ¤ò¡¢»¿À®Â¿¿ô¤Ç²Ä·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥É¥í¥Õ»á¤Ï34ºÐ¤Ç¡¢IT¤ä·³»öÊ¬Ìî¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£·³¤Î·ÐÎò¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯¹¶³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯Ã¼Ëö¤ÎÇÛÈ÷¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÁ°Àþ¤Ç³èÍÑ¤·¡¢ÄÌ¿®¤Î°Ý»ý¤ä²þÁ±¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ