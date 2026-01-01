£±£´ÆüÌë¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç½»Âð²ÐºÒ¤¬£²·ïÁê¼¡¤¤¤À¡£ÂçºåÉÜ·Ù¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£³¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¸á¸å£¸»þ£±£°Ê¬º¢¡¢Æ±»Ô°¤ÇÜÌî¶èÊ¸¤ÎÎ¤¤Î£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¡££±³¬¤«¤éÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¸á¸å£¹»þ£µ£°Ê¬º¢¤Ë¤Ï¡¢Æ±»ÔÀ¾À®¶è´ßÎ¤¤Î£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤«¤é½Ð²Ð¡££²¿Í¤¬°Õ¼±¤Î¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î½»Âð¤Ë½»¤à£²¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÆüÃë¤«