µë¿©¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¾¦ÉÊ²½¤Ç¡¢Ì£¤äÀ¹¤êÉÕ¤±¤Ê¤É¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¾®³ØÀ¸¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Ç®¿´¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¾¦ÉÊ³«È¯¤Ë»²²Ã¤·¤¿¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤Î¿Íµ¤µë¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃÏ°è¤ÎÌ£¤È¤·¤Æ¹­¤á¤¿¤¤¤È¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«Æ²¤È¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·14Æü¡¢±Ø¹½Æâ¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤ÐÅ¹¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÅÄ¶è¤Î¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤¿¤³¤Ú¤Ã¤¿¤ó¡×¡£µë¿©¤Ç¤â¡Ö¤¿¤³¾Æ¤­¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á