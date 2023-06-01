À®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²ñ¼Ò¤ò¼­¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ï¿¦¾ì¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¤¬Ãæ·ø¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¡¢¡Ö¶ÈÌ³¤ÇÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï36.0¡ó¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï32.3¡ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÇÚ¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á50.7¡ó¤¬À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢