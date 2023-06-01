¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Îµ¾À·¼Ô¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê¿ô¤òÇÄ°®¤·¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§¥¤¥é¥ó¤Î¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»à¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£Àµ³Î¤Êµ¾À·¼Ô¿ô¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï13Æü¡¢µ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤ÇÂ³¤¯È¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ø¤ÎÃÆ°µ¤Ë¤è¤ëµ¾À·¼Ô¤Î¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢CBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥é¥óÀ¯¸¢¤¬¹³µÄ¼Ô