¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Áá´ü¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¤Þ¤¿¡¢Î©·û¤È¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÄ´À°¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤â¡£¡½¡½¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÍ¿ÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Áá´ü¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤Ë¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ò»¶¤À¤±¤Ï¼óÁê¤ÎÀì¸¢»ö¹à¤Ç¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ê¤é¾¡¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿»þ¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤È¤â¸À¤ï¤ì