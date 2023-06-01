¥¿¥¤ÅìËÌÉô¤Ç14Æü¡¢¹âÂ®Å´Æ»¤Î·úÀß¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬ÅÝ²õ¤·¡¢ÉÕ¶á¤òÁö¹ÔÃæ¤ÎÎó¼Ö¤òÄ¾·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îó¼Ö¤Ë¤ÏÅö»þÌó170¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë32¿Í¤¬»àË´¡¢64¿Í¤¬¤±¤¬¡¢3¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©»ö¤Ï¥¿¥¤¤ÈÃæ¹ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¹âÂ®Å´Æ»¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¶è´Ö¤Î¹©»ö¤ËÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¤ä¿Í°÷¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£