¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÎÎÍ­¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¼«¼£ÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬2·î6Æü¤ËÎÎ»ö´Û¤ò³«Àß¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ð¥í³°Áê¤Ï14Æü¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½êÍ­¤µ¤ì¤¿¤êÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¶¼Ç÷¤ò¤ä¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë2·î6Æü¤ËÎÎ»ö´Û¤ò³«Àß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£µîÇ¯6·î¤Ë¥Þ