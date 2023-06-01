Ë¾¤Þ¤Ê¤¤Ç¥¿±¤òËÉ¤°¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤¬¡¢2·î¤«¤é»ÔÈÎÌô¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤ÏÀ­¹Ô°Ù¤«¤é72»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë°û¤à¤ÈÇ¥¿±¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¡Ö¥Î¥ë¥ì¥Ü¡×¤Ï¡¢2·î2Æü¤Ë½èÊýäµ¤¬ÉÔÍ×¤Ê»ÔÈÎÌô¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶ÛµÞÈòÇ¥Ìô¤Î»ÔÈÎÌô¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦¹âÈøÈþÊæ°å»Õ¡§É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤ËÆÏ¤¯ÊýË¡¤¬Áý¤¨¤ë¡£»ÔÈÎ²½¤ÏÈó¾ï¤ËÂç¤­¤Ê°ìÊâ¡£²Á³Ê¤Ï1¾û¤ÇÀÇ¹þ¤ß