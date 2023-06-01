2020Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë ¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Á¡Ù¤¬¡¢À¤³¦»°Âç±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÂè76²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¡Ê³«ºÅ´ü´Ö¡§2·î12Æü¡Á22Æü¡Ë¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÆüËÜ¸ø³«¡Ê3·î27Æü¡Ë¤ËÀè¶î¤±¡¢¸½ÃÏ¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡Ù¤ò5Ê¬¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëÆÃÊÌ±ÇÁü¥Ù¥ë¥ê