¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï£²£°£²£¶Ç¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·²þÄê¤Ç¡¢½é¿ÇÎÁ¤äºÆ¿ÇÎÁ¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£Êª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤ê°åÎÅµ¡´Ø¤Î·Ð±Ä¤¬°­²½¤¹¤ëÃæ¡¢´ðËÜÅª¤ÊÎÁ¶â¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¸üÏ«Áê¤Î»ðÌäµ¡´Ø¡¦Ãæ±û¼Ò²ñÊÝ¸±°åÎÅ¶¨µÄ²ñ¡ÊÃæ°å¶¨¡Ë¤Ë²þÄê¤Î¹ü»Ò°Æ¤ò¼¨¤·¡¢£±£´ÆüÎ»¾µ¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ°å¶¨¤Ïº£¸å¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê°ú¤­¾å¤²Éý¤ò´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¡¢£²·î¤Ë²þÄêÆâÍÆ¤ò¸üÏ«¾Ê¤ËÅú¿½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¿ÇÎÅÊó½·¤Ï¡¢°åÎÅ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¸øÄê²Á³Ê