¡Ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡Û 1·î15Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§7,128±ß Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤ò1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ÈÇ¡¢¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÈÇ¤È¤â¤Ë7,128±ß¡£ ËÜºî¤Ï¡¢Nintendo SwitchÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦