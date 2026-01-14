¸µ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥ê¥ó¥¬¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥ì¥¯¥µ¥à¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò´«¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤ËFC¥½¥¦¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¥Õ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¤¸¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç³èÌö¤·¤¿Ì¾FW¤Î¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥è¡¼¥¯»á¤¬¡Ö¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»ñ»º¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ÅÁã¤Î¸åÇÚ¤ËÄó¸À¤·¤¿¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¯¥µ¥à¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥ì¥¤¥Î¥ë¥º