º£µ¨¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«ÂÎÀ©¤Ç25-26¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤â¡¢Æ±´ÆÆÄ¤È¥¯¥é¥Ö¾åÁØÉô¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î´Ö¤ÇÉÔÏÂ¤¬À¸¤¸¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï²òÇ¤¤òÈ¯É½¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤«¤é¥ê¥¢¥à¡¦¥í¥·¥Ë¥¢¡¼»á¤ò°ú¤­Æþ¤ì¡¢¿·ÂÎÀ©¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡ØTheGuardian¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿·´ÆÆÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥·¥Ë¥¢¡¼»á¤Ï¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»Å»ö¤ËÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î1¤Ä¤¬´ûÂ¸Áª¼ê¤ÎÀ°Íý¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥Ë¥¢¡¼´ÆÆÄ¤Ï¸½¾õ¤Ç¹½ÁÛ