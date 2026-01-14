¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏFA¥«¥Ã¥×½éÀï¤Ç¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£µ¨¤ÎÌµ´§¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¡£¹ñÆâ¥«¥Ã¥×Àï¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤Î¤Ï1981-82¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î¼ºÂÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö»î¹ç¿ô¤âÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Î1915Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºÇ¾¯¤Î40»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤³¤Î»´¾õ¤Ë¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¤Î²òÇ¤¤ò²ù¤ä¤àÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØtalkSPORT¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¢¥¨