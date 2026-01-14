Homecomings¤¬¡¢ËÜÆüÇÛ¿®³«»Ï¤Î¿·¶Ê¡Öknit¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2026Ç¯1·î14ÆüÊüÁ÷³«»Ï¤Î¿·¿åÍË¥É¥é¥Þ¡ØÅß¤Î¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢½Õ¤Î¤Ê¤ó¤«¤Í¡Ù¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¤½¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿¿§¤ó¤Ê¤«¤¿¤Á¤ÎÎø°¦¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÀ­ÊÌ¤ò¸ÂÄê¤·¤Ê¤¤¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£MV¤Ë¤Ï¡¢¾öÌî¡ÊVo¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤È¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¡¢Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÌÌ¤Ë¹­¤¬¤ëÀã¸¶¤È¤½