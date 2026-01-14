¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢X¤Ï¡¢¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢¤Ë1·î19ÆüÉÕ¤±¤Ç¼ÒÌ¾¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢X¤Î10²¯¥ê¥ó¥®¥Ã¥È¤Î»äÊç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£È¯¹Ô²Á³Ê¤Ï1³ô¤¢¤¿¤ê1.65¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ê¥ó¥®¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ò¶õ»ö¶È¤òÇäµÑ¤¹¤ë¥­¥ã¥Ô¥¿¥ëA¤Î³ô¼ç¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢X¤Î³ô¼°¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¡£¥­¥ã¥Ô¥¿¥ëA¤Ï¡¢1·î19Æü¤Ë¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¡¢PN17¤«¤é¤Î³Ê¾å¤²¿½ÀÁ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£21Æü¤Ë¤ÏºÇ½ª¿³Íý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥È¥Ë¡¼¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¢¥¢¥¸¥¢