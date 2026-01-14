¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀÑ²Ù½ÅÎÌÌó300kg¤ËÂÐ±þ¤·¡¢²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤È±¿ÈÂ¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ëÂæ¼Ö¡ÖCART-FA13GY¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£º¸±¦¤Ë¼è¤Ã¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¤É¤Á¤é¸þ¤­¤Ç¤â¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤­¤ë¡£¤«¤´¤Î»ÍÌÌ¤Î¤¦¤Á°ìÌÌ¤ÏÌÖ¤Î¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç2ÃÊ³¬¤Î¹â¤µ¤Ç³«ÊÄ¤Ç¤­¤ë¡£ËÜÂÎ¤Î²ÙÂæ¤Î»Í¶ù¤Ï¾×ÆÍ¤·¤Æ¤â¥­¥ºÉÕ¤­¤Ë¤¯¤¤´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¹½Â¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£¹©¾ì¤äÊªÎ®¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤ËºÇÅ¬¤À¡£¢£²ÙÊª¡¦»ñ