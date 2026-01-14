¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û14Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¸áÁ°8»þ40Ê¬¸½ºß¡¢Á°ÆüÈæ54Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á158±ß57¡Á67Á¬¤òÉÕ¤±¤¿¡£¥æ¡¼¥í¤Ï1¥æ¡¼¥í¡á1.1643¡Á53¥É¥ë¡¢184±ß73¡Á83Á¬¡£½°±¡²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤ËÍí¤àÆüËÜ¤ÎºâÀ¯°­²½¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤éÁ°Æü¤Ë±ß°Â¥É¥ë¹â¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÈ¿Æ°¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤ä»ý¤Á¹âÄ´À°¤Î¥É¥ëÇä¤ê±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£