1·î14ÆüÌë¡¢Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è¤Ë¤¢¤ëÌ±²È¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢70ÂåÃËÀ­¤¬ÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£14Æü¸á¸å8»þ5Ê¬²á¤®¡¢°¤ÇÜÌî¶èÊ¸¤ÎÎ¤¤Ë¤¢¤ëÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢¶áÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤«¤é¡Ö²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢2³¬·ú¤Æ½»Âð80Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉÕ¶á¤Î½»Ì±