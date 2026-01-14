¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¾¦Ì³¾Ê¤¬14ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯7¡Á9·î´ü¤Î³°¹ñ¤È¤Î¥â¥Î¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢Åê»ñ¤Î¼è°ú¾õ¶·¤ò¼¨¤¹·Ð¾ï¼ý»Ù¤ÎÀÖ»ú³Û¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤Ï2264²¯¥É¥ë¡ÊÌó35Ãû9Àé²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°´ü¤è¤ê9.2¡ó¸º¤Ã¤¿¡£