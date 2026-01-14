LDH¤Î¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥¿¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖBATTLEOFTOKYO¡×¤Î·à¾ìÈÇ¡ÖBATTLEOFTOKYO¡½¤¦¤Ä¤¯¤·¤­±³¡½¡×¡Ê23Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£THERAMPAGE¤Î»³ËÜ¾´¸ã¡¢´äÃ«æÆ¸ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¤ä¡¢FANTASTICS¤ÎÀ¤³¦¡¢º´Æ£Âç¼ù¡¢ÃæÅçñ¥ÂÀ¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬È¯Â­¤·¤¿2019Ç¯Åö»þ¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃæÅç¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤È¤«¡¢ÍÄ¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥ë¡¼