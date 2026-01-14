Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨Åì½ð¤Ï14Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Ä·ÈÂÓ¤ËÆ±Æü¸á¸å5»þÈ¾¤´¤í¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¶å½£¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ö¡ü¡ü¤µ¤ó¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¤ª»Ç¤¤¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇµþÅÔ¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²üÈø¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£