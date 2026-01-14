2026Ç¯1·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¿·Ê¹¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ÎÀî¡Ê¥¤¥ó¥Á¥ç¥ó¡Ë¹Á¤«¤é¥Ó¥¶¤Ê¤·¤Ç´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñ¸å¡¢½êºßÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í2¿Í¤¬¸¡µó¤µ¤ì¤¿¡£Ë¡Ì³Éô¿ÎÀî½ÐÆþ¹ñ¡¦³°¹ñ¿ÍÄ£¤Ï13Æü¡¢½ÐÆþ¹ñ´ÉÍýË¡°ãÈ¿¤ÎÍÆµ¿¤Ç54ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿Í2¿Í¤ò¸¡µó¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2¿Í¤Ïº£·î1Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÀÄÅç¤«¤é¥«¡¼¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ç¿ÎÀî¹Á¤ËÅÏ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼ºí©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Ãæ¹ñ¿ÍÃÄÂÎ´Ñ¸÷µÒ¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·Æþ¹ñÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÆþ¹ñ¤·¡¢3Æü¤Ë½Ð¹ñ¤¹¤ëÍ½Äê¤À