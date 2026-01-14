ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Ï14Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÈ¡´Û¥¢¥êー¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè11Àá¤Î¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎÀï¤è¤ê¡¢¡ÖEZO Pay ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ º£²ó¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥¹¥Þ¥Û·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖEZO Pay¡×¤Î¿·´ë²è¡ÖEZO Pay ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ´ë²è¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥Ûー