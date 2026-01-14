13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é14Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÌÔ¿áÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤âÅ·µ¤¤Ï¾®¹ï¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç¤â´¨¤µ¤¬´Ë¤ó¤ÇÀã¤«¤é±«¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¸å¤ÎÀã±À¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£14ÆüÌë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÆüËÜ³¤Â¦¤ÇÀã¤ä¿áÀã¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤¢¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀã±À¤ÏµÞÂ®¤Ë¼å¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£15ÆüÄ«¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÀã¤â»ß¤à¤È¤³¤í¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤ËÆüËÜ³¤¤«¤é¼¡¤ÎÄã