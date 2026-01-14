Photo: ¤Ë¤·¤ä¤Þ¤¢¤ä¤« ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ç¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¡¢ÎÐÃã¤Ê¤É¡¢°û¤ß¤¿¤¤¤â¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£¤Ç¤â¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ»¶ñ¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Ê¤­¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÀµÄ¾ÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç»î¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑÈ¯¤Î¼«Î©·¿¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥ì¥¹¡ÖMini Press¡×¡£¥¹¥ê¥à¤Ê·Á¾õ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÃê½Ð¤ò1ËÜ¤Ç¤³¤Ê¤¹¥Þ¥ë¥Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£º£²ó