¹â»ÔÁáÉÄÁíÍýÂç¿Ã¤È14Æü¤Ë²ñÃÌ¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¹â»ÔÁíÍý¤¬²ò»¶ÅÁÃ£ °Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È²ñÃÌ¸å¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤«¤éÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ò»¶¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÃ£¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï19Æü¤Î·îÍËÆü¤Ë¡¢ÁíÍý¤«¤é¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤â´Þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅÞ¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò