µð¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢°ñ¾ë¡¦ÆüÎ©»ÔÆâ¤ÎÆüÎ©À½ºî½ê¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÁáÄ«¤«¤éº½ÉÍ¤òÁö¤ê¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ï¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ÇÂÇ·âÎý½¬¡£¸á¸å¤Ï¥­¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢¼éÈ÷¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¸¶ÅÀ²óµ¢¤·¤¿¡£¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤­Äù¤á¤Æ¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡££²Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï£µ£³»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£¸ÎÒ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡££Ã£Ó¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤ÉÄ¹ÂÇÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¤¬¡Ö¼éÈ÷