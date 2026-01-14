µÁÎ¾¿Æ¤¬¹âÎð¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ð¸î¤ÎÌäÂê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¼Â»Ò¤¬¹Ô¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±µï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª²Ç¤µ¤ó¤¬²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¡£¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Þ¤â¡¢¾­ÍèÅª¤ÊµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤ÇÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØµÁ·»¤¿¤Á¤ÈµÁÎ¾¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÁÎ¾¿Æ¤Ï¤â¤¦Ãù¶â¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏµÁ¼Â²È¤Î²È¶È¤ò·Ñ¤¤¤ÇÆ±µï¡£¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤ÏµÁÎ¾¿Æ¤ËÍê¤é¤º¤Ë»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£µÁ·»¤¿