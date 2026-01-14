µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾°Ñ°÷Ä¹¡á14Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÀ¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¡¢ÄêÎã²ñ¹ç¤ò³«¤­¡¢6Æü¤ËÄ»¼è¡¢Åçº¬Î¾¸©¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤·¤¿¡£12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤¬51²óÈ¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅìÀ¾10¥­¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÃÏ¿Ì³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ê¾õÂÖ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£¸å30Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Çº¬¼¼²­¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ë³¤¹Â·¿ÃÏ¿Ì¤ò¡Ö80¡óÄøÅÙ¡×¤«¤é¡Ö90¡óÄøÅÙ¡×¤Ë°ú¤­¾å¤²¤¿¡£²ñ¹ç¸å¤Îµ­¼Ô