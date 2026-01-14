¥É¥ë±ßÈ¿Íî¤·°ì»þ£±£µ£¸±ßÂæÈ¾¤Ð¡¢Áê¼¡¤°¸ýÀè²ðÆþ¤¬ÁÕ¸ù¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ³µ¶· ¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢±ßÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¡¢Åìµþ¸áÁ°¤Ë°ì»þ159.45¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢¿´ÍýÅªÀáÌÜ¤Î160±ß¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È°ìÅ¾¤·¤ÆÇä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢°ì»þ158.58¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤ÇÈ¿Íî¤·¤¿¡£¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤ËÊÒ»³ºâÌ³Áê¤¬¡Ö¹Ô¤­²á¤®¤¿Æ°¤­¤Ë¤Ï¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤òÇÓ½ü¤»¤ºÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¡×¤ÈÈ¯¸À¡¢Â³¤¤¤Æ»°Â¼ºâÌ³´±¤âÆ±ÍÍ¤Î¼ñ»Ý¤Ç