ËÜ³ÊÅª¤Ê¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþÂç³Ø¤¬¹çÆ±¤Ç¡¢¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿¿ÍÊª¤¬Âç³Ø¤Î¹½Æâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¾õ¶·¤Ø¤ÎÂÐ±þ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤ÈÅìµþÂç³Ø¤¬¹çÆ±¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥ÈÅöÆü¤ÎÄ«¡¢²ñ¾ì¤ÎÅìµþÂç³Ø¹½Æâ¤Ë¿ÏÊª¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¿¯Æþ¤ò»î¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·±Îý¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¹¤Þ¤¿¤Î»È¤¤Êý¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿Âç³Ø¿¦°÷¤¬¡¢½â¤ò»ý¤Ã¤¿·Ù»¡´±¤È¤È¤â¤ËÃË¤ò¼è¤ê²¡¤µ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·±Îý¤Ï2022Ç¯¤Î¶¦ÄÌ