¸©Æâ¤ÎÇÀ²È¤Ï5Ç¯¤Ç3³ä¸º¾¯¤·¡¢2Ëü3,000¿ÍÍ¾¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬5Ç¯¤Ë°ìÅÙ¼Â»Ü¤¹¤ëÄ´ºº¡áÇÀÎÓ¶È¥»¥ó¥µ¥¹¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤Ç¼«±ÄÇÀ¶È¤ò¼ç¤Ê»Å»ö¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï2Ëü3,435¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¡á5Ç¯Á°¤ÎÄ´ºº¤«¤é1Ëü285¿Í¡¢Î¨¤Ë¤·¤Æ30.5¥Ñー¥»¥ó¥È¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸º¾¯Éý¤ÏÁ°²ó¤Î24.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤«¤é³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤¬65ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Î74.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ