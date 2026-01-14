¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤ÎÌîµåÅÂÆ²¡ÖÂæÏÑËÀµåÌ¾¿ÍÆ²¡×¤Ï13Æü¡¢º£Ç¯¤ÎÅÂÆ²Æþ¤êÅêÉ¼¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£1980Ç¯Âå¤ËÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¸Î¡¦ÍûÍèÈ¯»á¤äÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¡¦Ãæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Î2·³´ÆÆÄ¡¢×ÅÀ¯ïÜ»á¤é3¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£Íû»á¤Ï1980Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¹â±Ñ·æÁª¼ê¤È¶¦¤ËÆî³¤¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£84Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Ë¤«¤±¸ÞÎØ4Âç²ñ¤ÇÂæÏÑÂåÉ½¤Î¥³¡¼¥Á¿Ø¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ÂæÏÑ¤ÇÍ£°ì¡¢4Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿