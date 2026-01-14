¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë3·î12¡Á15Æü¤ËËÌÉô¡¦Åí±à»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂæÏÑ¥Û¥ó¥Ï¥¤¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬¡¢JLPGA¡ÊÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆÃÊÌ¸øÇ§¶¥µ»¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£º£·î14Æü¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢JLPGA¤Î¾¾Èøµ®»ÒÉû²ñÄ¹¤ä²ÏËÜ·ëÁª¼ê¤é¤¬Âç²ñ¤òPR¤·¤¿¡£JLPGA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Î³¤³°³«ºÅ¤Ï1980Ç¯¤ÎÆü¹ë¿ÆÁ±¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Ã¥Á°ÊÍè46Ç¯¤Ö¤ê¡¢ÂæÏÑ³«ºÅ¤Ï78Ç¯¤ÎÃæ²Ú½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè48Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç²ñ¤ÏÂæÏÑ½÷»Ò¥×