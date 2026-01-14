¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Î¡ÖIRIS OUT¡×¡Ê·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¼çÂê²Î¡Ë¤¬¡¢ºÇ¿·¤ÎBillboard JAPANÁí¹ç¥Á¥ãー¥È¡ÖHot100¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ»»14½µÌÜ¤Î1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥Á¥ãー¥È¤Ï¡¢17Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ ¢£¡Ö¤µ¤èー¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤â¼«¿È9ºîÌÜ¤Î100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÃ£À® Billboard JAPANÁí¹ç¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥È¡ÖJAPAN Hot 100¡× (2026Ç¯1·î14